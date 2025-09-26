"الإفراج عن تسوركوف تم بلا صفقة مقابلة".. هاريس لشفق نيوز: حققنا السلام من خلال القوة

شفق نيوز- بغداد

أكد القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، أن الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية- الروسية إليزابيث تسوركوف تمّ بعد توجيه من الرئيس دونالد ترامب بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن "من دون قيد أو شرط".

وقال هاريس في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز تنشر لاحقاً: "من الرائع جداً بالنسبة لنا أن يتم إطلاق سراحها بعد الظروف التي مرت بها، وكان شرفاً عظيماً لي أن ألتقيها، وشرفاً أعظم أن تكون الآن مع عائلتها وأفراد أسرتها".

وأضاف أن الإفراج عنها جاء بعد تصريح ترامب الواضح بشأن ضرورة إطلاق جميع الرهائن، مشيداً بدور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقيادة العراقية في هذا الملف.

ووصف هاريس عملية الاختطاف بأنها "جريمة شنعاء وخرق صارخ للقوانين العراقية ولسيادة البلاد"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية أوضحت لنا أنه تم إطلاق سراحها بلا صفقة أو أموال أو تبادل، وهذا ما يعكس موقف الولايات المتحدة ورئيسها أن تحقيق السلام من خلال القوة".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري تحرير تسوركوف وتسليمها إلى السفارة الأميركية في بغداد، بعد أكثر من عامين على اختطافها في حي الكرادة وسط العاصمة في مارس/آذار 2023.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في بيان على منصته "تروث سوشال" إن كتائب حزب الله العراقية هي من احتجزتها، مشيراً إلى أنها "تعرضت للتعذيب خلال فترة اختطافها، والى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين من دون قيد أو شرط".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عملية الإفراج بأنها "تتويج لجهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية على مدى شهور طويلة"، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بالإساءة إلى سمعة العراق أو النيل من سيادته.

وبعد نحو أسبوعين على الإفراج، أصدرت "كتائب حزب الله" بياناً تبنّت فيه ضمناً عملية الاختطاف، معتبرة أن إطلاق سراحها "جنّب العراق ضربة محتملة".

وردًّا على ذلك، شدّد القائم بالأعمال هاريس على أن "هذه الجريمة ما كان ينبغي أن تحدث من الأساس، وأنه يجب تطبيق القوانين العراقية في هذا الصدد".