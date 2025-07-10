الأعرجي: الحكومة الاتحادية جادة في معالجة مشكلة رواتب اقليم كوردستان

شفق نيوز - اربيل

صرّح مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، يوم الخميس، بأن الحكومة الاتحادية جادة في معالجة مشكلة الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

جاء ذلك في حديث للصحفيين على هامش زيارة قبر الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني، ونجله القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الراحل ادريس بارزاني.

وقال الأعرجي في تصريحاته، إنه بحث مع القادة والمسؤولين في الإقليم "الاجراءات الايجابية التي اتخذها العراق تجاه أوضاع المنطقة الأمنية والسياسية عامة"، مستطردا القول "أكدنا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل بين أربيل وبغداد وفق الدستور والقوانين النافذة".

وأضاف ان "حكومة اقليم كوردستان تولي اهتماما كبيرا للعلاقات الداخلية مع الحكومة الاتحادية"، مردفا بالقول "نحن جادون في إنهاء الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد والتي يتصدرها موضوع الرواتب الشهرية والمستحقات المالية لموظفي اقليم كوردستان، وقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا لمعالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".