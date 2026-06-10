الإطار يخول الزيدي باستكمال كابينته والأخير يطرح مشروعاً بربع تريليون دولار

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع على كواليس اجتماع قوى الإطار التنسيقي الأخير، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن عن نيته تأسيس "صندوق التنمية السيادي" برأسمال يصل إلى نحو ربع تريليون دولار، بمشاركة خليجية، فيما أشار إلى أن القوى المجتمعة فوضت الزيدي بحرية اختيار مرشحي الكتل لإشغال الحقائب الوزارية الشاغرة في كابينته الحكومية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار التنسيقي وخلال اجتماعها الأخير منحت الزيدي الضوء الأخضر باستكمال كابينته الحكومية بالحوار مع الأطراف المستحقة لإشغال مناصب وزارية".

وأضاف أن "الكتل السياسية ستقوم بترشيح عدد من الأسماء والزيدي سيختار بنفسه من يراه مناسباً للمنصب لا سيما وزير الداخلية، كما تم التطرق للوزارات التي تدخل ضمن حصة الأطراف التي لديها فصائل مسلحة وأيضاً سيتولى الزيدي الحوار معها للوصول إلى آلية محددة بشأن تسمية المرشح".

وأشار المصدر إلى أن "حسم هذا الأمر سيكون بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن وبالتالي استكمال الكابينة سيكون بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب".

ولفت إلى أن موضوع آلية دمج الفصائل المسلحة بهيئة الحشد الشعبي، ونتائج عمل اللجان المشرفة على حصر السلاح بيد "كلاهما تم التطرق لهما خلال الاجتماع".

وفي جانب آخر من الاجتماع، كشف الزيدي عن نيته "تأسيس صندوق التنمية السيادي والذي سيؤمن فرص عمل كبيرة للشباب كونه سيخصص لتأهيل البنى التحتية ولتنفيذ مشاريع مهمة ما يستدعي توظيف الشباب العاطلين عن العمل".

وبحسب المقترح فإن "الصندوق سيمول بشكل أولي من قبل البنك المركزي العراقي بعشرة مليارات دولار، كما ستتم مفاتحة بعض دول الخليج للمساهمة بهذا الصندوق من خلال شركاتها في تنفيذ بعض المشاريع أو الدخول بشراكات استثمارية في تنفيذ بعض المشاريع".

وبحسب المصدر فإن "بعض دول الخليج سترفع سقف تمويل الصندوق إلى نحو 250 مليار دولار".

واستعرض الزيدي أيضاً كل ما يتعلق بالمقترح لمناقشته بشكل مستفيض ووضع آليات تنفيذه كونه سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة ملف التعيينات إلى جانب النهوض بواقع البنى التحتية لعموم البلاد، وفقاً للمصدر.

وكانت قوى الإطار التنسيقي قد عقدت اجتماعاً مسائياً يوم الاثنين الماضي 2 من الشهر الجاري، فوضت خلاله رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات "الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد"، فيما أعلنت تأييدها لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

وذكر الإطار في بيان ورد إلى شفق نيوز، عقب اجتماعه الدوري الـ279 الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أن الاجتماع بحث "جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية".