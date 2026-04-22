الإطار التنسيقي يؤجل اجتماعه ليوم الجمعة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل اجتماعه لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء إلى يوم الجمعة المقبل.

وذكر الإطار في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة لترك مساحة أكثر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية".

وكان الإطار التنسيقي قد أخفق في الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين ليتم تأجيل الحسم إلى اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الاستحقاق الحكومي دخل مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.

وخلال الأيام الماضية، أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، طرح اسم إحسان العوادي كمرشح لرئاسة الحكومة، بمقابل طرح باسم البدري من قبل إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.