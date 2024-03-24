الإطار التنسيقي يكشف أجندات زيارة السوداني لواشنطن ويحدد "الملف الأهم"

شفق نيوز/ كشف النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، يوم الأحد، عن أجندات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الامريكية واشنطن والمقررة منتصف نيسان المقبل.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيناقش العديد من الملفات المهمة خلال زيارته إلى واشنطن، والتي تباحث فيها الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة أيضا".

وأشار إلى أن "أهم هذه الملفات هو التواجد الأجنبي والأمريكي على الأراضي العراقية، وهذا من أولوية عمل الحكومة وأن رئيس مجلس الوزراء بدأ بتفكيك هذه الملف والعمل عليه بشكل مباشر خلال الفترة الماضية عبر اللجان بين الجانبين".

وأوضح البلداوي أن "الملف الثاني يتعلق بشكل العلاقة بين بغداد وواشنطن وإدارة الملفات بين الجانبين، والملف الثالث هو كيفية التعامل مع المشاكل والمعوقات التي ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا على المصارف والشخصيات العراقية".

وتابع أن "الملفات الأخرى التي سيتم التطرق لها خلال زيارة السوداني إلى واشنطن تتعلق بالتسليح والطاقة والاقتصاد والاستثمار".

ولفت النائب عن الإطار التنسيقي إلى أن "السوداني يتطلع إلى حل الكثير من الإشكالات مع الجانب الأمريكي وخصوصا الوعود التي أطلقتها واشنطن بشأن التواجد العسكري على الأراضي العراقية".

ومن المقرر أن يجري رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 15 نيسان/أبريل المقبل، لرسم علاقة ثنائية جديدة بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد، وتعد أول زيارة له منذ تسنمه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022.