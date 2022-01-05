الإطار التنسيقي يتبرأ من بعض التصريحات: حريصون على إنجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية

شفق نيوز/ أكد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، يوم الأربعاء، حرصه الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية.

وقال الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استمرارا في المنهج الذي سار عليه الاطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر".

وأضاف، "نؤكد أيضاً الاطار في هذا الصدد ان كل مايصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات من غير اعضاء قيادة الاطار التنسيقي لايمثل رأي الاطار وندعوا الجميع الى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا".