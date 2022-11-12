الأسبوع المقبل.. مباحثات في بغداد لتحديد حصة كوردستان من موازنة 2023

شفق نيوز/ كشف مسؤول كوردي، اليوم السبت، أن وفداً حكومياً من اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب يصل الى العاصمة الاتحادية بغداد الاسبوع المقبل، لخوض مفاوضات حصة الإقليم في الموازنة العامة 2023.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة حصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023".

وبين أن "وفد الإقليم سيزور بغداد هذا الأسبوع للاجتماع مع وزير المالية الاتحادي ومناقشة حصة الإقليم والتي هي وحسب بيانات وزارة التخطيط تمثل 13,9%، وهي بمثابة معيار لتحديد نسبة إقليم كوردستان في الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة في طور الدراسة والإعداد الآن من قبل وزارة المالية الاتحادية، وبعد الانتهاء منها سيتم إحالتها إلى المجلس الاقتصادي الوزاري، وبعد دراستها يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب".

والخميس، أعلن متحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، عن تشكيل وفد وزاري لخوض مفاوضات مع الحكومة الاتحادية في المشاكل العالقة منها قانون النفط والغاز، فضلاً عن قانون الموازنة، وأشار إلى الاتفاق مع بغداد على صرف الموازنة واعطاء حصة إقليم كوردستان وفقا للدستور.

ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة الإقليم.

وقد أوصى المجلس الوفد البدء بالمناقشات في أقرب وقت ممكن ضمن إطار الحقوق الدستورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن القضايا العالقة، مع التأكيد على تنفيذ برنامج الحكومة الاتحادية، والإتفاق السياسي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وفقا لبيان صادر عن المجلس.