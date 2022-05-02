الأب الروحي للإيزيديين يدعو للاحتكام إلى لغة الحوار وحماية المدنيين في سنجار

شفق نيوز/ ناشد الأب الروحي للإيزيديين، شيخ علي شيخ إلياس، يوم الاثنين، الحكومة العراقية وأطرافاً أخرى، بالحفاظ على حياة المدنيين والأبرياء في قضاء سنجار واتباع القانون الدولي والإنساني.

وطالب شيخ إلياس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إبعاد الصراعات المسلحة عن المدن والقصبات التي تعج بالمدنيين، خاصة أن الكثير من هذه العائلات من العائدين الجدد من النزوح إلى المنطقة".

ودعا الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان بـ"توفير ملاذ آمن للعائلات الذين لجأوا مرة أخرى إلى مدن إقليم كوردستان".

وحث الأطراف السياسية، على "الاحتكام للغة الحوار من أجل إنهاء المناوشات المسلحة، وإعادة السلام والاستقرار مجددا إلى المنطقة"، داعياً حكومتي أربيل وبغداد الى "إيجاد حل جذري لمنطقة سنجار التي ما تزال تعاني من تبعات الإبادة الجماعية، وآثار حملة داعش الإرهابي".

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.