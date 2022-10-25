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الولايات المتحدة تجدد دعمها للحكومة العراقية المرتقبة برئاسة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-25T13:46:07+0000
الولايات المتحدة تجدد دعمها للحكومة العراقية المرتقبة برئاسة السوداني

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلن والوفد المرافق لهما.

وبحث اللقاء استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية.

وقال السوداني خلال اللقاء، إن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي، معرباً عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى التعاون الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها.

من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، دعم حكومة بلادها للحكومة العراقية الجديدة، وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي مع العراق.

بدوره قدم الجنرال مكفارلن إيجازاً عن التعاون العسكري مع العراق، وأكد أهمية تعزيز الشراكة الموثوقة بين الجانبين.

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