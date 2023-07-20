الوفد الكوردي يعرض نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد

شفق نيوز/ عرض الوفد الكوردي المفاوض الى بغداد يوم الخميس نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية بعد خمسة أيام من زيارة العاصمة العراقية وعقد سلسلة اجتماعات.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم والذي يترأس الوفد الكوردي أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مساء اليوم الخميس؛ إن "حكومة إقليم كوردستان أبدت الاستعداد لتطبيق جميع المواد الموجودة في قانون الموازنة رغم الملاحظات على فقرات معينة غير دستورية".

وأضاف "كحكومة اقليم كوردستان ابدينا التزامنا و من تاريخ 25 حزيران الماضي وحتى اليوم نسلم الى الحكومة الاتحادية 50 الى 60 الف برميل نفط يوميا وثبتت الوزارة النفط اليوم في المحضر النهائي التزام الإقليم".

وأضاف صباح؛ أنه "بالنسبة لمسألة تسليم الواردات غير النفطية ابلغنا الحكومة الاتحادية باننا مستعدون ابتداء من الاسبوع المقبل لتسليم جميع الواردات غير النفطية الاتحادية المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية بحسب النسب في قانون الادارة المالية والمنصوص في المادة 21 من قانون الموازنة حيث سيتم إيداعها بشكل نقدي في حساب الحكومة الاتحادية ابتداء من الأسبوع المقبل".

وأوضح صباح "انه بعد هذين الموضوعين لن تبقى أي حجة لعدم تمويل مستحقات اقليم كوردستان اضافة الى اظهار الاستعداد من قبل الإقليم بحسب النص الموجود في الموازنة لتنفيذ الارصدة المتعلقة بمصرف TBI".

وتابع انه "طالبنا من الرقابة المالية في الاقليم والحكومة الاتحادية أن يبدؤوا بالتدقيق فيما يخص جميع المسائل الموجودة في قانون الموازنة من الأسبوع المقبل".