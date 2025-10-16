الهيئة القضائية تعيد "سجاد سالم" للسباق الانتخابي وترفض عودة "محمد الدايني" (وثيقتان)

شفق نيوز- بغداد

قررت الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، إعادة المرشح المستبعد "سجاد سالم" إلى السباق الانتخابي مجدداً، فيما رفضت عودة "محمد الدايني".

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الهيئة القضائية بتاريخ اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد ارتأت الهيئة أن قرار استبعاد المرشح "سجاد سالم غير صحيح ومخالف للقانون كونه بُني على خطأ في تقدير الأدلة تقديراً سليماً".

وبينت أن "ما ورد من أقوال المرشح من خلال إحدى القنوات الفضائية يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ولا يشكل مخالفة" قانونية.

وفي وثيقة أخرى، نقضت الهيئة القضائية قرار السماح للمرشح "محمد الدايني" بالعودة إلى السباق الانتخابي، مؤكدة أن الأخير "أثببت إخلاله بقواعد حسن السيرة والسلوك".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قررت في 13 من الشهر الجاري، إعادة المرشح "محمد الدايني" إلى السباق الانتخابي وذلك بعد استبعاده بسبب شكوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة للشعب العراقي".

وبحسب قرار المفوضية الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مجلس المفوضين قرر رد الدعوى المقامة من قبل المحامي "أحمد شهيد" ضد المرشح "محمد كطوف الدايني" عن تحالف سيادة الوطني/ تشريع عن محافظة بغداد، والذي ينص على إلغاء المصادقة على ترشح "الدايني" وشطب الأصوات التي يحصل عليها في عملية الاقتراع.

وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد نقضت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حكماً بحبس النائب السابق محمد الدايني بتهمة "إهانة الشعب العراقي".

كما قررت المحكمة في قرارها الذي نشرته وكالة شفق نيوز في حينها، إخلاء سبيل الدايني لعدم كفاية الأدلة.

وكان القضاء العراقي أصدر في 28 آب/ أغسطس الماضي، حكماً يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر بحق عضو مجلس النواب السابق محمد الدايني.

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء المصادقة على ترشيح النائب "سجاد سالم" لعدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك.