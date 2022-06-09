النواب المستقلون بانتظار رد من الديمقراطي الكوردستاني على مبادرتهم لحل الانسداد السياسي

شفق نيوز/ أكد النائب المستقل ياسر الحسيني، يوم الخميس، أن النواب المستقلين بانتظار ما يتمخض عنه اجتماع للحزب الديمقراطي الكوردستاني للتداول حول مبادرتهم التي طرحوا للخروج من الانسداد السياسي.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز "نحن ننتظر نتيجة اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المبادرة التي قدمها النواب المستقلون خلال زيارتهم إلى أربيل".

واشار الى ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، رحب بالمبادرة التي طرحها المستقلون وكذلك رحب بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".

وأضاف "نحن نحاول خلال الفترة المقبلة اللقاء بالفرقاء السياسيين"، مؤكداً "نحن محايدون، لا مع الإطار التنسيقي ولا مع الكتلة الصدرية".

وختم الحسيني بالقول "سنلتقي خلال الأيام المقبلة برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح لبحث المبادرة والخروج من الانسداد السياسي".

ويوم الاحد الماضي، توجه وفد يمثل النواب المستقلين إلى إقليم كوردستان، وقدم مبادرة الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لحل الانسداد السياسي واجتياز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.