المفوضية تعيد 3 مرشحين إلى الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن مجلس المفوضين، وردت وكالة شفق نيوز، فأن مجلس المفوضين قرر الموافقة "إعادة المرشح حميد فرحان هایس ضمن ائتلاف دولة القانون عن محافظة بغداد".

كما قرر المجلس، الموافقة على "إعادة المرشح سعد خليل ابراهيم ضمن تحالف الحسم، عن محافظة بغداد وإلغاء المصادقة على المرشح البديل عنه محمد إبراهيم العبيدي"، فضلاً عن "إعادة المرشح نصير فليح العبودي ضمن حزب الداعي، عن محافظة بغداد".

وقرر المجلس المصادقة على الأسماء الثلاثة ضمن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي.

كما قرر المجلس إلغاء قرارات مجلس المفوضين في محضر سابق تتعلق بتعذر إجراء عملية استبدال عدد من المرشحين فنياً.