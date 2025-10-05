المفوضية ترد شكوى ضد السوداني ومرشحين آخرين.. وقائمة طويلة بالغرامات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، رد شكوى قدّمها النائب عامر عبد الجبار ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن رد شكاوى أخرى ضد مرشحين آخرين.

وأظهرت وثائق صادرة عن مجلس المفوضين حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن المجلس قرر رد شكاوى تتعلق بخمسة مرشحين ومن بينهم السوداني، لأسباب مختلفة، منها عدم الاختصاص.

كما تضمنت الوثائق، فرض غرامات قدرها مليوني دينار عراقي، على مجموعة من قوائم المرشحين والأحزاب، لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.

وانطلقت صباح يوم الجمعة 3 تشرين الأول الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي.