المحكمة الاتحادية تنظر غداً بثلاث دعاوى تتعلق بالانتخابات والجلسة الافتتاحية للبرلمان

شفق نيوز/ من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) غدا الأحد جلسات للنظر في ثلاث دعاوى مقدمة إليها تخص الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي تمخض عنها اختيار هيئة رئاسة للبرلمان.

والدعوى الأولى ضد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات/ إضافة إلى وظيفته، ويتضمن موضوع الدعوى عدم المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، وإلزام المفوضية في العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع للدائرة الثالثة/ محافظة نينوى والزامهم بتصحيح نسبة المشاركة الانتخابية على اساس من لهم حق التصويت وفقا للدستور وليس على أساس من يمتلك بطاقة الناخب.

أما الدعوى الثانية ضد رئيس السن الثالث خالد حسن الدراجي عضو مجلس النواب العراقي تتضمن طلب إبطال الجلسة التي ترأسها احتياطي السن الثاني (خالد الدراجي) وكل ما نتج عنها.

فيما رُفعت الدعوى الثالثة على رئيس مجلس المفوضين من المدعي (علا عودة لايذ شناوة) التي طلبت التصدي للمخالفات التي أدت إلى عدم فوزها بمقعد نيابي في الدائرة الانتخابية الرابعة في محافظة ذي قار ضمن نظام الكوتا النسائية، وطلبت تمكينها من الحصول على مقعد.

والدعاوى هي كالاتي: