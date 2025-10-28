المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين

شفق نيوز - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين.

وأوضحت المحكمة في بيان اليوم، أنها أصدرت حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).

وأضاف البيان أن "المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (13) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الآتي: (تلتزم هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)".