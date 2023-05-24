المجلس الوزاري للأمن الوطني يخصص اجتماعاً للسجون العراقية

شفق نيوز/ خصص المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، اجتماعاً بشأن الأوضاع في السجون والمشاكل التي تشهدها.

وذكر المكتب الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور ممثلي وزارتي الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية، والادعاء العام والإشراف القضائي، وأعضاء المجلس، لمناقشة أوضاع السجون ومشكلات إدارتها، بطلب من دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل.

وناقش المجلس وضع السجون واستعراض المشكلات فيها، ووضع المعالجات لها، والعمل على تأكيد ملاءمتها لوظيفتها وحمايتها، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحّدة في هذا الملفّ المهم.

وجرى الاستماع إلى مداخلات الوزارات المعنية بهذا الملف، التي تركزت على موضوع تأهيل النزلاء، خاصّة المحكومين بالأحكام المشمولة بالتأهيل، والتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارات العدل والصحة والداخلية، في ما يتعلق بملفّ السجون.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخصّ العمل الأمني والخدمي المرتبط به، وإصدار التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.