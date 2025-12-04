"المجلس السياسي" يتفق على إعداد ورقة لإدارة الدولة

شفق نيوز- بغداد

أعلن قادة المجلس السياسي الوطني، مساء الخميس، اتفاقهم على إعداد ورقة لرؤية المجلس بشأن منهج إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الورقة تضمن وضع أسس واضحة للعمل الحكومي والسياسي.

وقال بيان صادر عن المجلس، على هامش اجتماع قادته، ورد وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي عُقد في مقر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ببغداد بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المشكّلة للمجلس، ناقش جملة من الملفات السياسية المهمة".

ووفقاً للبيان، أكد المجتمعون على "أهمية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وانعقاد مجلس النواب بدورته السادسة"، كما اتفق القادة خلال الاجتماع على "إعداد ورقة لرؤية المجلس التي تتعلّق بمنهاج إدارة الدولة العراقية في المرحلة المقبلة".

وجرى الاتفاق وفقاً للبيان ذاته، على "المضي بالحوارات مع الكتل السياسية على المستوى الوطني، للاتفاق على الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل الحكومة، وتبنّي برنامج واقعي فعلي مشترك يلبي تطلعات المواطنين".

وأشار المجتمعون، إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك، مع قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية المشاركة في الاجتماعات التمهيدية لتشكيل المجلس.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.