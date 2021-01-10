المالية النيابية: 13 تريليون دينار المخطط لاقليم كوردستان بالموازنة

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، عن المبلغ المخطط تخصيصه لاقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدة أن إقرار نسبة كوردستان بالموازنة يحتاج إلى توافق سياسي.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا لوكالة شفق نيوز، إن "12.67% هي نسبة اقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة للعام 2021، إلا إن المبلغ المخطط للإقليم أكثر من 13 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "الصرفيات الفعلية ستكون بحسب الحكومة المركزية".

وأضاف ميرزا، أن "إقرار نسبة اقليم كوردستان بقانون الموازنة يحتاج إلى توافق سياسي بين الأحزاب والكتل النيابية من اجل التصويت على الموازنة بصورة فعلية دون أي تأخير".

وتعد الخلافات بين بغداد واربيل واحدة من أبرز العقبات التي تؤخر مناقشة قانون موازنة 2021 في مجلس النواب وإقرارها، وبالأخص حصة إقليم كوردستان في الموازنة ونفط وواردات الاقليم.