المالكي وائتلافه عن حملة مكافحة الفساد: امضوا حتى النهاية

شفق نيوز- بغداد

أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عصر الأحد، دعمه لحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية في بغداد والمحافظات والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من المتهمين منذ الفجر، مشدداً على ضرورة الاستمرار فيها "حتى النهاية".

وقال المالكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز مخاطباً رئيس الوزراء علي الزيدي والقضاة: "نبارك لكم حملة (الفجر) لملاحقة الفاسدين الذين عبثوا بأموال الشعب العراقي، ونؤكد دعمنا لكم ولجهودكم في ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من أساء الأمانة".

وأضاف: "امضوا في هذه المهمة حتى النهاية، فهي خطوة طال انتظارها من أبناء الشعب العراقي".

الأخ دولة الرئيس الزيدي،الأخوة القضاة الشجعان،نبارك لكم حملة "الفجر" لملاحقة الفاسدين الذين عبثوا بأموال الشعب العراقي، ونؤكد دعمنا لكم ولجهودكم في ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من أساء الأمانة.امضوا في هذه المهمة حتى النهاية، فهي خطوة طال انتظارها من أبناء الشعب العراقي.أخوكم… — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) June 28, 2026

وفي السياق أيضاً، أعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عثمان الشيباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تأييد الائتلاف الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به"، عاداً هذه الخطوات "ضرورة لحماية المال العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون".

وأضاف الشيباني أن "انتشار الفساد ونهب وسلب أموال الدولة والشعب أدى إلى إجهاض العديد من المشاريع الحيوية، واستنزاف مقدرات البلاد، وحرمان المواطنين من حقوقهم في الخدمات والتنمية، الأمر الذي يستوجب المضي بحزم في محاسبة كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو تمييز".

وأكد أن "هذه الحملة يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها استعادة جميع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ومحاسبة الفاسدين وفق القانون، بعيداً عن أي تساهل أو مجاملة أو ضغوط سياسية".

وتابع: "نتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، على دعمهم ومتابعتهم الحثيثة لملف مكافحة الفساد".

وباشرت قوات أمنية مشتركة في العاصمة العراقية بغداد، منذ فجر اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.