خاص.. استمرار إغلاق المنطقة الخضراء وصدور منع سفر بحق بعض المطلوبين

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر رفيع، يوم الأحد، باستمرار إغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما أشار إلى السماح بالدخول فقط لحاملي الباجات الأمنية، بالتزامن مع تشديد إجراءات التفتيش على جميع المركبات الداخلة والخارجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة أصدرت قوائم بمنع سفر عدد من المطلوبين، وذلك لحين استكمال التحقيقات الجارية".

ونفى المصدر، صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مطار بغداد الدولي، مؤكداً أن المطار يواصل عمله بشكل طبيعي، وأن الرحلات الجوية مستمرة دون توقف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوكالة الرسمية العراقية، إن "عدد المعتقلين بتهم الفساد بلغ 47 متهما، بينهم مسؤولون ونواب".

في حين، كشف مصدر مطلع آخر، لوكالة شفق نيوز، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم.

يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.