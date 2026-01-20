المالكي والخزعلي يبحثان الاستحقاقات الدستورية والمستجدات السورية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، مساء اليوم الثلاثاء، آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد، فيما أكدا ضرورة متابعة مجريات الأحداث الأمنية في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد المالكي، وتناول اللقاء "آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد، مع التشديد على ضرورة صون الاستقرار الداخلي، ومتابعة مجريات الأحداث الأمنية في سوريا، وأهمية إسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومراقبة التطورات الميدانية بدقة ومسؤولية".

كما بحث الجانبان، بحسب البيان، "أهمية توحيد الرؤى والمواقف من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية، لا سيما ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء ضمن الأطر والتوقيتات الدستورية المحددة".

وأكد الطرفان على "أولوية اعتماد الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحفظ استقرار البلاد".