اللجنة القانونية تنتقد استمرار تعطيل جلسات البرلمان: استخفاف بالمسؤوليات

شفق نيوز/ بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن استمرار تعطيل جلسات البرلمان استخفاف واضح بمسؤوليات النواب أمام الشعب من قبل المتغيبين.

وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز إن "هناك استياء شعبيا شديدا وكذلك نيابيا من قبل بعض النواب على استمرار حالة الإخفاق في عقد جلسات مجلس النواب نتيجة غياب عدد كبير من الأعضاء وعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأضاف أن "استمرار تعطيل انعقاد الجلسات يمثل استخفافا واضحا بمسؤوليات النواب أمام الشعب، ويؤثر بشكل مباشر على إقرار القوانين المهمة والرقابة على أداء الحكومة".

وأكد عنوز أنه "على النواب أن يدركوا أن مواقعهم هي تكليف لخدمة المواطنين وليست ترف سياسي، وأن الغياب المتكرر دون مبررات حقيقية ينعكس سلبا على صورة البرلمان وهيبته".

وختم عضو اللجنة القانونية البرلمانية قوله، إنه "على رئاسة المجلس اتخاذ إجراءات أكثر حزماً بحق النواب المتغيبين بشكل متعمد، كما على النواب تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقيام بواجبهم الدستوري".

وأكد اجتماع رئاسي في مجلس النواب، انعقد أمس الثلاثاء، على أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية وأعضاء المجلس للجلسات المقبلة للمشاركة الفاعلة في تمرير القوانين المهمة، معتبراً ذلك "واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل".

جاء ذلك على خلفية إخفاق مجلس النواب، يومي الثلاثاء والاثنين، بعقد جلسته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي تضمن جدول أعمالهما 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.