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الكتل البرلمانية تخفق في التوصل لاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية والحلبوسي يتدخل

Category: سیاسة

Date: 2021-03-15T11:39:43+0000
الكتل البرلمانية تخفق في التوصل لاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية والحلبوسي يتدخل

شفق نيوز/ أخفقت الكتل البرلمانية، يوم الاثنين، في التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.

واضطرت رئاسة مجلس النواب، على تحديد الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، موعدا جديدا لعقد جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بعد عدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي كان مقرر عقدها في الساعة ١١ صباحا.

وانتهى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، الذي عقد ظهر اليوم، بعدم التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، بأن "الفقرات الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية، تسببت بمقاطعة عدد من الكتل للجلسة بسبب إدراج القانون للتصويت".

وبهذه الأثناء، عقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اجتماعاً آخر مع رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على مواد قانون المحكمة الاتحادية داخل مقر كتلة الحكمة النيابية.

بدوره، أكد النائب المستقل عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، أن "الخلافات والمشكلات السياسية على المواد المؤجلة بقانون المحكمة الاتحادية (2، 3، 12)، لم تحسم بعد.

وأضاف الفايز، أن "هيئة رئاسة البرلمان تعقد الآن اجتماعا آخر مع رؤساء الكتل السياسية لحسم النقاط الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية".

واستبعد النائب، أن تشهد جلسة اليوم تمرير القانون، مرجحا أن تشهد الجلسات الأخرى تأجيل تمريره لكون "الخلاف على المحكمة الاتحادية هو جوهري".

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