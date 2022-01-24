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الكاظمي يؤكد حرص العراق على تعزيز التعاون مع أمريكا أمنياً ودبلوماسياً واقتصادياً

Category: سیاسة

Date: 2022-01-24T12:34:36+0000
الكاظمي يؤكد حرص العراق على تعزيز التعاون مع أمريكا أمنياً ودبلوماسياً واقتصادياً

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أمنياً ودبلوماسياً واقتصادياً.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير استقبل السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

واشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، الى "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق".

من جانبه أكد السفير تولر، دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي".

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