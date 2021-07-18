الكاظمي يوجه بتنفيذ قرارين مؤجلين لحل أزمة الكهرباء

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، بتفعيل قرارين يتعلقان بمشاريع لوزارة الكهرباء وخطة معالجة الاختناقات في شبكات الطاقة.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الكاظمي أكد خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، على تنفيذ القرار 132 لسنة 2020 وقرار المجلس الوزاري للطاقة 59 لسنة 2020، وعقد اجتماع تشاوري بين وزراء المالية والتخطيط والنفط ووكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج؛ لإيجاد الحلول الملائمة لتنفيذ القرارين المذكورين.

وينصّ القرار 59 على قيام وزارة الكهرباء بالإعلان أو توجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات لتنفيذ مشاريع الوزارة التي تعتبر الأسبقية الأولى ضمن خطة الوزارة المركزية للأعوام 2020 - 2025 والمدرجة في وزارة التخطيط، وقيام وزارات المالية والتخطيط والنفط بوضع الآلية الملائمة لدفع المستحقات حسب الأصول.

فيما ينصّ القرار 132 على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على المقترحات الخاصة بمعالجة اختناقات صيف عام 2021 على وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعير المعتمدة لدى وزارة الكهرباء.