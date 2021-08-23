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الكاظمي يقطع "وعداً" بشأن قانون الخدمة الالزامية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-23T09:00:36+0000
الكاظمي يقطع "وعداً" بشأن قانون الخدمة الالزامية

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاثنين، عن وعد قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت تطبيق الخدمة الالزامية خلال لقائها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيراً إلى إن "الأخير وعد اللجنة بإرسال مسودة قانون الخدمة الالزامية إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "قانون الخدمة من القوانين المهمة وكان يفترض إن يرسل مجلس الوزراء مسودة القانون إلى البرلمان لغرض مناقشته وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية".

وتابع العزاوي، إن "هناك تأكيداً برلمانياً على إقرار قانون الخدمة الالزامية، إلا إن تأخر الحكومة بإرسال مسودة القانون سيؤجل إقراره إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب  العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي".

واعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

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