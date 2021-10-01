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الكاظمي يغرد بمناسبة "انتفاضة تشرين": بدأ العد التنازلي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-01T18:10:48+0000
الكاظمي يغرد بمناسبة "انتفاضة تشرين": بدأ العد التنازلي

شفق نيوز/ غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بمناسة الذكرى السنوية الثانية لـ"انتفاضة تشرين".

وكتب الكاظمي على صفحته في تويتر، " تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد".

وأضاف، "اليوم بدأ العد التنازلي للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي كانت من متبنيات تشرين الأساسية، لرسم مستقبل أفضل لوطننا، أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا".

وكان الحراك الشعبي العراقي قد بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وتغيير النظام السياسي القائم على توزيع المناصب بين الأحزاب النافذة في البلاد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 600 قتيل؛ غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين.

ونجحت الاحتجاجات في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019، كما أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديد استجابة لمطالب الحراك بهدف فسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للصعود إلى البرلمان.

وتعهدت حكومة الكاظمي بحماية الاحتجاجات وتقديم المتورطين في قمعها إلى العدالة، وهو ما لم يتحقق.

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