الكاظمي يزور اربيل

شفق نيوز / يتوجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح الاثنين، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصدر مطلع، أن الكاظمي سيشارك بـ"مراسم الذكرى السنوية لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق، جلال طالباني، غداً الاثنين، في قاعة (الشهيد سعد عبد الله) في مدينة أربيل".

وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء العراقي، سيرافق في هذه المراسم، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيسة برلمان إقليم كوردستان، وعدداً من ممثلي الأحزاب.