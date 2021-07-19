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الكاظمي يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون

Category: سیاسة

Date: 2021-07-19T10:48:43+0000
الكاظمي يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القصبي نقل تحيات وتهاني الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بالمزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين، وأبلغ الكاظمي الوزير الضيف، نقل تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الملك السعودي وولي العهد.

وأشار البيان؛ إلى أن اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها، وتجاوز العقبات وحالات التلكؤ، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات.

وأشاد الكاظمي؛ بمستوى العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها، والتطلع إلى المزيد من آفاق التعاون المشترك في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وبما يحقّق مصالح شعبي البلدين، وفقا للبيان.

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