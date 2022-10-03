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الكاظمي ومسرور بارزاني يبحثان "تذليل العقبات" في خلافات بغداد والإقليم

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T10:05:15+0000
الكاظمي ومسرور بارزاني يبحثان "تذليل العقبات" في خلافات بغداد والإقليم

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، في أربيل، رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني.

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وقد أكد الطرفان على ضرورة الحوار من أجل تذليل العقبات أمام الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن اللقاء شهد طرح جملة من الصعوبات والقضايا التي تمس مواطني الإقليم، ومعيشتهم اليومية. واتفق الطرفان على أن الأولوية يجب أن تكون إلى جانب مصلحة المواطن بمكوناته كافة، وما يناله من حقوقه ومستحقاته الدستورية في الخدمات، والرعاية الصحية، والتعليمية، وبقية الخدمات الأخرى في أنحاء الوطن كافة، ومن ضمنها إقليم كوردستان العراق.

وأكد اللقاء على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، والتعاطي مع جميع الملفات بجدية، وتوفير كل الظروف للحوارات البناءة التي تفضي إلى حلول واقعية في إطار الدستور.

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