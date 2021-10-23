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الكاظمي: العراق بحاجة لبنية تحتية استراتيجية للمواصلات تتناسب مع موقعه الجغرافي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-23T11:32:14+0000
الكاظمي: العراق بحاجة لبنية تحتية استراتيجية للمواصلات تتناسب مع موقعه الجغرافي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، حاجة العراق الى بنية تحتية استراتيجية بمواصفات عالمية للطرق والجسور، تتناسب مع الموقع الجغرافي للبلاد.

وقال الكاظمي خلال افتتاح المرحلة الأولى من طريق بغداد – حلة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "علينا تأسيس بنية تحتية استراتيجية للمواصلات من طرق وجسور وغيرها، بمواصفات عالمية، والأخذ بعين الاعتبار أن تكون على مستوى طموحات الأجيال المقبلة".

واضاف "موقعنا الجغرافي الاستثنائي يفرض عملاً استثنائياً لنعزز من قيمة موقع بلدنا كحلقة وصل وتواصل بين محيطنا".

وتابع "نفتتح اليوم طريق بغداد - حلة، وقد تم الجزء الأول منه بنجاح، والعمل مستمر لإكمال باقي الأجزاء، وسنتابع التنفيذ عن كثب".

وأردف الكاظمي "أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، ومنها هذا المشروع، والطريق المؤدي إلى مدينة بسماية، وعدة جسور في الناصرية والموصل، فضلاً عن وضع الخطط لمشاريع مهمة، أبرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد، ومحافظات أخرى".

وقال "نتطلع إلى إكمال هذه المشاريع خلال العام القادم، وعلى الحكومة القادمة العمل على إنشاء مشاريع جديدة في مجال الطرق والجسور؛ لتسهيل حركة المواطنين داخل المحافظات وخارجها".

وأعرب الكاظمي عن أمله "من جميع العاملين العمل بجدية وسرعة لإتمام المشاريع المعمول فيها، نحن في سباق مع الوقت، ومسؤوليتنا أن نسلّم العراق للأجيال المقبلة بأفضل صورة ممكنة.".

وشدد على أن "العراق يحتاج إلى حشد جميع الجهود الحكومية، وجهود القطاع الخاص؛ لإيجاد حركة إعمار شاملة في مختلف المجالات، ولاسيما الطرق التي تمثل العصب الرئيسي للتجارة والنقل في أي بلد".

 وختم بالقول " العراق يستحق منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، ويتعيّن على الجميع أن يكونوا على مستوى الطموح".

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