الكاردينال ساكو يحذر السياسيين من "تسونامي" ويدعو المرجعيات الدينية للتدخل

شفق نيوز/ حذر بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الاحد، من "تسونامي" يجرف الجميع في حال استمرار الانسداد السياسي ومواصلة "العناد" من قبل الأطراف السياسية، داعيا الاحزاب والمرجعيات الدينية إلى تدارك الوضع.

وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "البلاد على صفيح ساخن، بسبب انسداد الأفق السياسي، وخروج العاطلين والفقراء للتظاهر. المشهد مخيف لا يتحمل التأجيل، لذا على الأقطاب السياسية تحديدا والمرجعيات الدينية، تدارك الأمر قبل حدوث تسونامي قد يجرف الجميع".

واضاف "يتحتم قراءة الوضع بعمق، وتقييمه بجدية، وليس قراءة خاطئة ينبغي أن يعترف السياسيون بفشل نهج الطائفية والمحاصصة الذي جلب الفساد والظلم، وأن يدركوا أن العناد وأسلوب التجريح ليس حلا عليهم مراجعة حساباتهم بدقة وتقديم تنازلات من اجل إنقاذ البلاد من خلال الشروع بحوار أخوي وروحية وطنية مسؤولة لإيجاد نهج سياسي جديد فعال يبني الدولة ويخدم الشعب وليس فئة معينة".

واشار ساكو الى ان "هذه التظاهرات التي أظهرت انضباطاً عالياً في السلمية وتجنبت العنف، وحمت ممتلكات الدولة، كذلك المكاسب التي حققتها الحكومة الحالية في خلق بيئة ملائمة لبناء الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي هي الحجر الأساس للحوار من أجل إيجاد حل يحقق السلام والاستقرار والرفاهية للمواطنين".

واقتحم متظاهرون من انصار التيار الصدري يوم امس الاحد المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً داخل المبنى، معلنين رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني.