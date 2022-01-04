سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوى السنية تتمسك بحقيب التربية ونواب ديالى بعيدون عنها

Category: سیاسة

Date: 2022-01-04T08:08:35+0000
القوى السنية تتمسك بحقيب التربية ونواب ديالى بعيدون عنها

شفق نيوز/ اكدت مصادر سياسية رسمية في ديالى، يوم الثلاثاء، ان نواب ديالى السنة عن تحالف عزم او تقدم بعيدون عن منصب وزارة التربية بسبب قانون الانتخابات الجديد وتجنب خسارة المقاعد.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الأنباء المتداولة عن ترشيح أي نائب ضمن تحالف عزم او تقدم من ديالى لتولي حقيبة وزارة التربية عارية عن الصحة تجنباً لخسارة النائب المرشح للوزارة مقعده لصالح كتل أخرى".

وبين المصدر؛ أن "قانون الانتخابات يعوض النائب الذي يتولى منصب وزاري أو تنفيذي بالمرشح الذي يليه والاعلى أصواتا بغض النظر عن القائمة الانتخابية أو التحالف السياسي".

وأضاف أن "تولي النواب السنة عن ديالى لحقيبة التربية لم يطرح حتى الآن لحين ترديد النواب للقسم والاتفاق على الكابينة الوزارية المقبلة"، مؤكدا ان "وزارة التربية ستبقى حصة المكون السني".

وتناقلت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن ترشيح نواب سنة لتولي حقيبة التربية والتي من المرجح ان تكون ضمن استحقاق ديالى.

related

أول تعليق من تحالف الحلبوسي على انضمام قوى سنية للخنجر

Date: 2021-12-09 15:21:05
أول تعليق من تحالف الحلبوسي على انضمام قوى سنية للخنجر

الصدر يقاضي وزيرين ومديرين عامين بوزارة التربية بقضايا فساد

Date: 2021-11-25 12:43:28
الصدر يقاضي وزيرين ومديرين عامين بوزارة التربية بقضايا فساد

تحالف الحلبوسي: رئاسة البرلمان لنا ومعنا فائزون كورد وشيعة

Date: 2021-12-10 09:47:49
تحالف الحلبوسي: رئاسة البرلمان لنا ومعنا فائزون كورد وشيعة

التيار الصدري يستعرض ملفات الفساد بطباعة المناهج الدراسية

Date: 2022-01-03 11:11:47
التيار الصدري يستعرض ملفات الفساد بطباعة المناهج الدراسية

تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 09:29:26
تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

بارزاني يبحث مع تحالف العزم الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية والسياسية في العراق

Date: 2021-07-10 14:33:21
بارزاني يبحث مع تحالف العزم الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية والسياسية في العراق

تحالف الحلبوسي يتسلح بـ"ورقة سياسية" لخوض مباحثات تشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 19:25:08
تحالف الحلبوسي يتسلح بـ"ورقة سياسية" لخوض مباحثات تشكيل الحكومة

تحالف عزم ينتخب خالد العبيدي رئيسا للهيئة السياسية

Date: 2021-08-02 20:18:41
تحالف عزم ينتخب خالد العبيدي رئيسا للهيئة السياسية