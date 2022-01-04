القوى السنية تتمسك بحقيب التربية ونواب ديالى بعيدون عنها

شفق نيوز/ اكدت مصادر سياسية رسمية في ديالى، يوم الثلاثاء، ان نواب ديالى السنة عن تحالف عزم او تقدم بعيدون عن منصب وزارة التربية بسبب قانون الانتخابات الجديد وتجنب خسارة المقاعد.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الأنباء المتداولة عن ترشيح أي نائب ضمن تحالف عزم او تقدم من ديالى لتولي حقيبة وزارة التربية عارية عن الصحة تجنباً لخسارة النائب المرشح للوزارة مقعده لصالح كتل أخرى".

وبين المصدر؛ أن "قانون الانتخابات يعوض النائب الذي يتولى منصب وزاري أو تنفيذي بالمرشح الذي يليه والاعلى أصواتا بغض النظر عن القائمة الانتخابية أو التحالف السياسي".

وأضاف أن "تولي النواب السنة عن ديالى لحقيبة التربية لم يطرح حتى الآن لحين ترديد النواب للقسم والاتفاق على الكابينة الوزارية المقبلة"، مؤكدا ان "وزارة التربية ستبقى حصة المكون السني".

وتناقلت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن ترشيح نواب سنة لتولي حقيبة التربية والتي من المرجح ان تكون ضمن استحقاق ديالى.