القنصل العراقي لدى أصفهان لمحافظها: حريصون على "الترويج السياحي والصحي" للمدينة

شفق نيوز/ قدم القنصل العام العراقي في أصفهان الإيرانية، أحمد لطيف علي، يوم السبت، أوراق اعتماده إلى المحافظ مهدي جمالي نجاد، فيما أكد أن السياحة الصحية والعلمية على رأس أولويات القنصلية.

وقال جمالي نجاد، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "محافظة اصفهان تسعى منذ العام الماضي، إلى إنشاء قنصليات لعدة دول صديقة وجارة للجمهورية الاسلامية الايرانية، بما فيها تركيا والعراق حيث تحقق هذا الأمر اليوم بفضل الجهود المبذولة على مرّ الأشهر القليلة الماضية".

وأشار محافظ أصفهان، إلى "ثلاث أولويات للمحافظة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي"، مبيناً أن "هذه الرؤى الثلاث تمثل مدخلاً للدبلوماسية النشطة مع الدول الأخرى".

من جانبه، أعرب القنصل العراقي، عن "سعادته ببدء عمله رسمياً"، مؤكداً في ذات الوقت "استعداده للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية".

وشدد القنصل العام العراقي، أحمد لطيف علي، على "تقديم أقصى قدر من التعاون مع اصفهان"، مشيراً إلى "حرصه للتعاون والترويج في مجالي السياحة الصحية والعلمية".