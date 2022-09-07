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القضاء العراقي يحقق بـ29 قضية مرفوعة ضد "أبو مازن"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-07T16:43:46+0000
القضاء العراقي يحقق بـ29 قضية مرفوعة ضد "أبو مازن"

شفق نيوز/ تحقق السلطات القضائية في العراق، بـ29 قضية مرفوعة ضد رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري (أبو مازن).

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، أن "هيئة النزاهة الاتحادية قامت بإحالة 29 قضية جزائية إلى القضاء العراقي، بعد أن أتمت خطواتها التحقيقية الأصولية فيها".

وبينت ان "هناك 6 قضايا أخرى بحق (أبو مازن)، ما زال التحقيق بها جارياً، فيما أحالت هيئة النزاهة 5 قضايا مختلفة بحقه إلى محكمة الموضوع".

ووفقاً للمصادر فإن "القضاء أغلق التحقيق بـ18 قضية بحق الجبوري (ابو مازن)".

وكانت هيئة النزاهة، اعلنت يوم 24 تشرين الثاني 2019، صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحمد الجبوري "أبو مازن"، على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين.

كما أعلنت الهيئة، عن صدور أمر استقدامٍ بحق "أبو مازن" على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة تسنمه منصب المحافظ.

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