القانونية النيابية: البيئة السياسية غير آمنة لإجراء الانتخابات

شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، إن البيئة السياسية غير آمنة لإجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لـوكالة شفق نيوز؛ إن "البيئة السياسية غير مستقرة وأصبحت غير أمنة، بالتالي إنها ستؤثر على إجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد 10 تشرين الأول المقبل".

وأضاف إن "الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والصحي والخدمي غير مستقر وأصبح يؤثر على الحياة اليومية للمواطن، هذا يعتبر سبب أخر لتأجيل الانتخابات".

ولفت همزة، إلى أن "الكتل السياسية أمام الرأي العام مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا إن الحقيقة تؤيد تأجيلها إلى موعدها الاصلي شهر نيسان 2022".