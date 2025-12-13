العودة لـ"ورقة الكاظمي البيضاء".. نائب سابق: لا حكومة تقرها ولا توجد موازنة

شفق نيوز- بغداد

استبعد عضو اللجنة المالية في الدورة البرلمانية المنتهية جمال كوجر، يوم السبت، تطبيق مشروع "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن الحكومة الحالية بلا صلاحيات، بالإضافة إلى غياب الموازنة.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن تطبيق الورقة البيضاء وإجراء إصلاحات اقتصادية غير صحيح، ولا يمكن قانونيا على اعتبار أن الحكومة الحالية منتهية ولا تستطيع تطبيق أي إجراء اقتصادي".

وبين كوجر أن "تطبيق الورقة البيضاء يحتاج إلى دراسة وإدراج ورقة الإصلاح الاقتصادي في قانون الموازنة، وهذا القانون غير موجود حاليا".

يذكر أن الورقة البيضاء مشروع قامت بتبنيه حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ليكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي وتمت كتابته من قبل خلية الطوارئ للإصلاح المالي.

وكان الكاظمي، قد أعلن في الثاني من آب/ أغسطس 2022، عن إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء التي سبق أن أعلنها كبرنامج لعمل حكومته.

وأطلقت الحكومة منتهية الولاية، برئاسة محمد شياع السوداني، أوراق اقتصادية عدة، أبرزها الخاصة بالقطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وبدأ العمل بها.