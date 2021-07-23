العصائب تعلق على قرار إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق: يختلقون الذرائع

شفق نيوز/ علقت حركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة، على قرار الولايات المتحدة إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي لوكالة شفق نيوز ، إن "وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) تختلق الذرائع وأن بقاء القوات الأجنبية في العراق مستمر، ولايوجد لديها جدية بالانسحاب من العراق".

واضاف، "هذا يؤكد ما ذهبت إليه فصائل المقاومة"، مشيرا إلى أن "القوات الاجنبية لاتحترم سيادة العراق".

وتابع، أن "فصائل المقاومة غير معنية بالحوارات التي تجريها الحكومة مع القوات الأميركية والمقاومة ماضية في الحرب المفتوحة الاعواد فيها حتى خروج آخر جندي من القوات الأميركية".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق، رسميا، إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام، وأن يواصل البلدان عملية الانتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات العراقية.

ويوجد بالعراق حاليا 2500 عسكري أمريكي يركزون على مواجهة فلول تنظيم داعش.

وليس من المتوقع أن يكون للإجراء تأثير كبير خاصة أن الولايات المتحدة تحركت بالفعل نحو التركيز على تدريب القوات العراقية.

لكن الإعلان، المتوقع صدوره عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء العراقي في واشنطن الأسبوع المقبل، سيصدر في وقت حساس سياسيا للحكومة العراقية وقد ينظر إليه داخليا في العراق باعتباره انتصارا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن ”النقطة الأساسية التي سنسمع بها وأعتقد أنها مهمة للغاية هي أن إدارة بايدن ترغب في البقاء بالعراق لأن الحكومة العراقية دعتنا إلى هناك وطلبت منا مواصلة ذلك“.

وتتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق، وستتطرق خصوصاً إلى مهمة الجنود الأمريكيين المنتشرين على الأراضي العراقية، في وقت تسود مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد الولايات المتحدة وإيران.