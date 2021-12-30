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العصائب: الكتلة الأكبر ستجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-30T11:21:43+0000
العصائب: الكتلة الأكبر ستجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أكد المكتب السياسي للعصائب اهل الحق المنضوي في حراك الإطار التنسيقي، يوم الخميس، ان الكتلة الأكبر ستجمع الإطار والتيار الصدري لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما لفتت إلى رئيس الوزراء المقبل سيكون من أحدهم.

وقال عضو المكتب السياسي للعصائب سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، ان "وفد الإطار التنسيقي تباحث مع السيد مقتدى الصدر جهود تقوية الكتلة الأكبر التي تتكون من البيت الشيعي "الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي" والذهاب إلى تشكيل حكومة قوية يسمى رئيس وزرائها من الكتلة المشكلة".

وأضاف ان "الكتلة الأكبر ستشكل الحكومة المقبلة بالتوافق مع الكتل السياسية الأخرى، الظهور  حكومة قوية تأخذ على عاتقها حل كل المشاكل و الأزمات السياسية في البلاد".

ولفت السعدي، إلى أنه "اللقاءات ستكون مفتوحة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والكتل السياسية الأخرى لاتخاذ موقف موحد للإعلان عن الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة". 

وبين عضو المكتب السياسي للعصائب اهل الحق، ان "الكتلة الأكبر قد يتم الإعلان عنها مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، الا ان رئيس الوزراء سيكون من احد الكتلنين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

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