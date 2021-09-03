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العراق يقول إنه يستخدم "المسار الصحيح" في التعامل مع الاجتياح التركي لأراضيه

Category: سیاسة

Date: 2021-09-03T11:20:53+0000
العراق يقول إنه يستخدم "المسار الصحيح" في التعامل مع الاجتياح التركي لأراضيه

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الحكومة الاتحادية لا تتعامل بسياسة رد الفعل على التدخلات التركية في إقليم كوردستان ومناطق أُخرى شمالي العراق.

جاء ذلك في مُحاضرة ألقاها في الأكاديميّة الدبلوماسيّة النمساويّة بعنوان "مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" النتائج، والتحديات، والفرص.

وقدم الوزير نبذة مُختصرة عن العلاقات التاريخيّة التي تربط العراق مع دول الجوار ومنها إيران وتركيا، والتدخل التركي في الاقليم لمُلاحقة حزب العمال الكوردستاني PKK، وتعامل الحكومة العراقيَّة مع هكذا قضايا من خلال استخدام سياسة المسار الصحيح وليس سياسة ردة الفعل من حيث الركون إلى طاولة الحوار لحلحلة المشاكل.

وعلل الوزير ذلك بأن العراق يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الداخل والخارج بعد تراجع كبير إلى الخلف في السنوات المُنصرمة، وبعد أنّ حولت بغداد نزعة الصراع إلى نزعة الحوار البناء، لذلك اجمع المُشاركون في مُؤتمر بغداد على دعم العراق في جميع المجالات من بينها إجراء انتخابات حرة نزيهة يتمثل فيها جميع الطيف العراقيّ وبمُراقبة دوليّة وأوروبيّة وعربيَّة لضمان نزاهتها.

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