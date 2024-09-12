العراق يدين استهداف إسرائيل لمخيم نازحين في خان يونس الفلسطينية

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، يوم الخميس، بأشدّ العبارات قصف إسرائيل لمخيّمات النازحين في منطقة المواصي، بخان يونس جنوب قطاع غزّة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "في فجر يوم أمس، استُشهد ما يزيد على أربعين مدنياً بقصف قوات الاحتلال على مخيّمات النازحين في منطقة المواصي، بخان يونس جنوب قطاع غزّة المنكوب بالعدوان، وفي الساعات القليلة الماضية استهدفت آلة الدمار الصهيونية مدرسة النصيرات، ما تسبب بوقوع ضحايا بينهم 6 موظفين تابعين لوكالة الأونروا".

وأشار الى أن "إصرار العدوان على الذهاب إلى أقصى درجات التطرّف والوحشية في قطاع غزّة يستوجب أن يتحرك العالم أجمع بدوله الكبرى ومنظماته ومؤسساته؛ من أجل لجم الوحش المعتدي الذي انفلت من كل قانون أو تشريع أو قيم أو أخلاق؛ لأنّ ثمن هذا السكوت غير المبرر هو ضحايا جدد وتخريب مستمر، وهو ما يجعل كل دول العالم، لاسيما الدول الكبرى، أمام مسؤولية تاريخية تستدعي الوقوف بوجه هذا الإجرام المستمر".

وشنّت القوات الإسرائيلية فجر الثلاثاء، غارة جوية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات على منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس أن أكثر من 40 شخصاً قتلوا فيما أصيب 60 على الأقل في الغارات، مضيفاً أن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تحصي أعداد القتلى والمصابين، إن المستشفيات استقبلت حتى الآن 19 جثة فيما لا يزال المزيد من القتلى تحت الرمال أو في الطرقات حيث لا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول إليهم.