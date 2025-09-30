العراق يتعهد بعدم تكرار خرق اجوائه من قبل إسرائيل لمهاجمة إيران

شفق نيوز - بغداد

تعهد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات كافة للحيلولة دون تكرار أي خرق اجواء البلاد من قبل إسرائيل لمهاجمة ايران كما فعلت في المرة السابقة خلال حرب الأيام الـ12.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بغداد رئيس استخبارات القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجيد مير أحمدي والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الامن القومي بالعراق.

وذكر البيان أن اللقاء تناول، استعراض التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة بشكل عام والملفات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات البلدين لحفظ الأمن والاستقرار بين الدولتين من منطلق حسن الجوار التي يندرج جزء منها ضمن الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين ، فضلا عن مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ونقل البيان عن الاعرجي قوله، إن: موقف جمهورية العراق واضح وثابت من خلال رفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أن العراق قدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل لاستخدام أجوائه في الاعتداء على ايران، مجددا التأكيد على أن الحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الاعتداء.