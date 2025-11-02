العراق وتركيا يوقعان آلية جديدة لإدارة أزمة المياه

شفق نيوز- بغداد

وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز أن الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية.

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي، مشيراً إلى أن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها.

وأوضح السوداني أن اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، نقل الوزير التركي إلى السوداني تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشاد بخطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات، بحسب ما جاء في البيان.

وكان وزير خارجية العراق فؤاد حسين قد وصف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد، اليوم الأحد، وثيقة إدارة ملف المياه بين البلدين، بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأشار الوزيران إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة لقاءات ومباحثات موسعة تناولت التعاون المائي ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، بهدف الاستخدام المستدام للموارد المائية وتحقيق مصالح البلدين.