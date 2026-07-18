الطائرات الجاثمة و"بوابة بغداد".. البرلمان يحقق بملفات الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، محمد أبو العيس، يوم السبت، عن عزم لجنته على استضافة مسؤولين تنفيذيين في الحكومة ووزارة النقل خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ملف رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، والوقوف على الإجراءات المتخذة لإزالة العقبات التي تعترض ذلك.

وقال أبو العيس، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة، في إطار دورها الرقابي، سجلت عدداً من الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مبيناً أن هذه الملفات سُلّمت بشكل مباشر إلى وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف أن اللجنة ستبحث، خلال الاستضافة المرتقبة، آخر التطورات المتعلقة بالتواصل مع الجهات الأوروبية المختصة، والخطوات الحكومية الهادفة إلى رفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية واستئناف رحلاتها إلى الأجواء الأوروبية.

وأشار أبو العيس، إلى وجود "شبهات فساد" في الشركة، من بينها ملف عقد شركة "بوابة بغداد"، وملف الطائرات الجاثمة، فضلاً عن مخالفات قانونية وإدارية ومالية أخرى، على حد قوله.

وتابع النائب العراقي، قائلاً إن الملفات، تدين مدير الخطوط الجوية العراقية السابق الذي أُعفي من منصبه، مطالباً الجهات المختصة بمحاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

هذا وقرر وزير النقل وهب الحسني، يوم الأحد الماضي، سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.

وجاء في نص الأمر الوزاري، الذي ورد لوكالة شفق نيوز: لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا تنسب الآتي، تنسب سحب يد مناف عبد المنعم عاجل، مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لمدة 60 يوماً.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن مؤخراً، استرداد 19 مليار دينار بقضية "فساد مالي" في الخطوط الجوية العراقية.

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة النقل، استكمال 75% من برنامج "الأيوسا" التصحيحي في خطوات وصفتها بـ"المتسارعة" لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية.

وتخضع الطائرات العراقية لحظر يمنعها من دخول الأجواء الأوروبية أو الهبوط في مطاراتها منذ سنوات، وهو ما تعمل السلطات العراقية على تغييره من خلال إجراءاتها بالتشاور مع الجهات الدولية ذات العلاقة.