الصورة لا تكذب.. ملابسات يمين الفحل: أداء في جلسة ملغاة

شفق نيوز- بغداد

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء، ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين (العائد) بدر الفحل، والإجراءات التي ترتبت عليها، مؤكداً أن اليمين أُديت أمام حضور منقوص من النواب ودون تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات شخصيات من محافظة صلاح الدين، بصورة تظهر بدر الفحل وهو يؤدي اليمين الدستورية، عضواً في مجلس النواب، متسائلين كيف لنائب ان يشغل منصباً تنفيذياً؟.

وذكر المكتب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المادة (50) من الدستور وقانون الانتخابات النافذ يشترطان أداء اليمين الدستورية داخل جلسة نيابية منعقدة وبنصاب قانوني، مبيناً أن الفحل قدّم طلباً أصولياً لأداء اليمين ضمن المدة القانونية المحددة، تزامناً مع تعذر انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لعدم تحقق التوافق السياسي.

وأشار البيان إلى أن جدول أعمال الجلسة رقم (7) المنعقدة بتاريخ 1/2/2026 تضمن فقرتين هما أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن الجلسة لم يكتمل نصابها، ورغم ذلك أُذن للفحل بترديد اليمين أمام عدد من النواب الحاضرين حفاظاً على حقه قبل انتهاء المدة القانونية.

وأضاف أن عدداً من النواب تقدموا باعتراض رسمي إلى رئيس مجلس النواب، ليُحال الموضوع إلى المستشار القانوني ومستشار التشريع، اللذين أكدا في مطالعتهما ضرورة أن يتم أداء اليمين حصراً داخل جلسة منعقدة بنصاب قانوني، استناداً إلى الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب أمراً نيابياً بإلغاء الأمر السابق المتعلق بترديد اليمين، معتبراً أن الأمر الملغى يُعد إدارياً معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري الصحيح، ولا يمس المراكز القانونية للأفراد.

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الاثنين، على إعفاء بدر الفحل من منصب المحافظ، والإبقاء على هاشم عزاوي أحمد محافظاً بالوكالة.

وبحسب مجلس المحافظة فإن عودة بدر الفحل إلى المنصب عُدّت خرقاً قانونياً، لكونه منفكاً من منصبه بتاريخ 26/1/2026 بعد شغله عضوية مجلس النواب عن المحافظة.

وكان مصدر مطلع، أفاد أمس الاثنين، بأن صعود المرشح كريم شكور، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى مجلس النواب العراقي، ما يزال مرهوناً بتقديم محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل استقالته من البرلمان بشكل رسمي.

وعاد بدر محمود الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي أحمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأشار الأمر إلى أن القرار جاء نتيجة عدم تلبية المتطلبات القانونية المتعلقة بعضوية مجلس النواب العراقي، وعدم تقديم الاستقالة الأصولية أمام مجلس محافظة صلاح الدين، وفق السياقات المعتمدة.