الصدر يهاتف العيداني ويبلغه موقفه من إتمام تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، إتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة المحلية لمحافظة النجف عضو كتلة تحالف "تصميم النيابية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للصدر، أن الأخير "ثمّن موقف" العيداني الذي وصفه بـ"المشرّف مع بعض من تحالف تصميم بالحضور لجلسة مجلس النواب التي أجريت هذا اليوم".

ونقل البيان عن الصدر قوله، إن "موقفهم هذا يمثل بداية الشروع لإنهاء الفساد والتبعية والتوافقية لإتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور نواب تحالف "انقاذ وطن" الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبلغ عدد النواب الحاضرين 202 نائباً، فيما قاطع الجلسة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني وعدداً من النواب المستقلين، مما كسر النصاب القانوني.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك يوم السبت، تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها الى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.