الصدر يدعو الى تخليص الكرادة والجادرية ببغداد من "تجار الجهاد"

شفق نيوز/ أثنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس على اغلاق عدد من مقار الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي هذا الموقف عقب اعلان مديرية امن الحشد الشعبي يوم الاربعاء اغلاق عدد من المقرات التابعة لفصائل منضوية في هيئة الحشد في بغداد خلال الايام الماضية، وذلك لمخالفتها الضوابط والتعليمات.

وقال الصدر في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من القاء القبض على بعض المنتمين لها أمرٌ مستحسنٌ".

واضاف انه "لابدّ من خطوات أُخرى ترجع للجهاد سمعته و أولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد".

وتُعدُّ الكرادة والجادرية من أرقى مناطق واحياء العاصمة، وقد قامت فصائل منضوية في الحشد الشعبي بفتح العديد من المكاتب فيهما بعد اعلان الحكومة العراقية هزيمة تنظيم داعش عسكريا في العام 2017.