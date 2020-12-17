سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الصدر يدعو الى تخليص الكرادة والجادرية ببغداد من "تجار الجهاد"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-17T10:17:47+0000
الصدر يدعو الى تخليص الكرادة والجادرية ببغداد من "تجار الجهاد"

شفق نيوز/ أثنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس على اغلاق عدد من مقار الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي هذا الموقف عقب اعلان مديرية امن الحشد الشعبي يوم الاربعاء اغلاق عدد من المقرات التابعة لفصائل منضوية في هيئة الحشد في بغداد خلال الايام الماضية، وذلك لمخالفتها الضوابط والتعليمات.

وقال الصدر في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من القاء القبض على بعض المنتمين لها أمرٌ مستحسنٌ".

واضاف انه "لابدّ من خطوات أُخرى ترجع للجهاد سمعته و أولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد".

وتُعدُّ الكرادة والجادرية من أرقى مناطق واحياء العاصمة، وقد قامت فصائل منضوية في الحشد الشعبي بفتح العديد من المكاتب فيهما بعد اعلان الحكومة العراقية هزيمة تنظيم داعش عسكريا في العام 2017.

related

وكالة: سليماني والصدر ونجل السيستاني اتفقوا على فض الاحتجاجات وابقاء عبد المهدي

Date: 2019-11-09 14:38:49
وكالة: سليماني والصدر ونجل السيستاني اتفقوا على فض الاحتجاجات وابقاء عبد المهدي

الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي

Date: 2020-09-28 18:42:14
الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي

الفصائل الشيعية تتحدث عن "رد قريب" على اسرائيل بعد تصريح عبدالمهدي

Date: 2019-09-30 17:04:18
الفصائل الشيعية تتحدث عن "رد قريب" على اسرائيل بعد تصريح عبدالمهدي

الحرس الثوري يتحدث عن "انتقام عراقي" ضد الهجوم الأمريكي: حق طبيعي

Date: 2019-12-30 16:23:29
الحرس الثوري يتحدث عن "انتقام عراقي" ضد الهجوم الأمريكي: حق طبيعي

الادارة الامريكية: الضربات ضد مقرات الحشد سوف تستمر ولا نعرف مصدرها

Date: 2019-08-26 16:12:32
الادارة الامريكية: الضربات ضد مقرات الحشد سوف تستمر ولا نعرف مصدرها

تسريبات ومكالمات سرية قد تطيح بقادة عسكريين وجهوا بقمع التظاهرات

Date: 2019-10-13 08:06:35
تسريبات ومكالمات سرية قد تطيح بقادة عسكريين وجهوا بقمع التظاهرات

اسرائيل "تهنئ" امريكا على استهداف كتائب حزب الله في العراق

Date: 2019-12-30 16:41:51
اسرائيل "تهنئ" امريكا على استهداف كتائب حزب الله في العراق

الصدر يوجه "القبعات الزرق" باعادة الدوام الرسمي وفتح الطرق في العراق

Date: 2020-02-02 11:13:20
الصدر يوجه "القبعات الزرق" باعادة الدوام الرسمي وفتح الطرق في العراق