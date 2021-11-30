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الصدر يبعث برسالة إلى نينوى عبر وفد خاص

Category: سیاسة

Date: 2021-11-30T09:01:46+0000
الصدر يبعث برسالة إلى نينوى عبر وفد خاص

شفق نيوز/ استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم الثلاثاء وفدا ممثلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويرأس الوفد الذي زار المحافظة اليوم، حازم الأعرجي يرافقهُ القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبوري.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي المحافظة التباحث حول عدد من الملفات والقضايا التي اشار اليها الصدر في رسالة نقلها الوفد الى الجبوري بما يخص مدينة الموصل والتاكيد على دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات.

وكان الصدر قد شدد (يوم الخميس 18 من شهر تشرين الثاني) على ضرورة "وضع حد سريع" لما يحصل في مدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن فيها عن مجموعة شروط لإشراك القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

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