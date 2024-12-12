السيستاني يجتمع مع ممثل غوتيريش في العراق لمناقشة التطورات الإقليمية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، صباح يوم الخميس، أن المرجع الديني آية الله علي السيستاني استقبل في مقر إقامته بمدينة النجف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن لقاء الحسّان مع السيستاني يهدف لمناقشة آخر التطورات الإقليمية وخاصة الساحة السورية بعد اسقاط نظام الاسد من قبل المجاميع المسلحة المعارضة.

وهذه ثاني زيارة يجريها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق للمرجع الديني الاعلى للشيعة في البلاد في غضون أكثر من شهر.

وأعلن الحسان عقب لقاء السيستاني في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إبرام اتفاق مع المرجع الديني على عمل مشترك بين الجانبين لتعزيز مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي.